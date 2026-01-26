5.5 C
Sondaggio politico, Fratelli d’Italia e Pd crescono. M5S giù

(Adnkronos) – Fratelli d’Italia e il Pd in crescita, il M5S in calo. E’ il quadro delineato dal sondaggio Swg che fotografa per il Tg La7 le intenzioni di voto oggi, 26 gennaio 2026, in caso di elezioni. Fratelli d’Italia si conferma ampiamente primo partito secondo i dati. La formazione guidata dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, guadagna lo 0,1% e sale al 31,2%. In ascesa anche il Partito Democratico della segretaria Elly Schlein, che cresce dello 0,2% e ora vale il 22,6%. Prosegue il calo del Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte: perde lo 0,3% e scivola al 12,1%. 

Frena anche Forza Italia, che cede lo 0,2% e si attesta all’8,2%. Stabile invece la Lega, che non si sposta dall’8% netto. Passo avanti di Verdi e Sinistra, dal 6,4% al 6,6%. Più staccate Azione (3%), Italia Viva (2%), +Europa (1,3%) e Noi Moderati (1,1%). 

 

politica

© Riproduzione riservata

