Sondaggio politico, Fratelli d’Italia e Pd crescono. M5S giù

(Adnkronos) –
Fratelli d’Italia e il Pd in crescita, il Movimento 5 Stelle cala. E’ il quadro del sondaggio Swg che oggi, 19 gennaio 2026, fotografa le intenzioni di voto per il Tg La7 in caso di elezioni. Fratelli d’Italia si conferma ampiamente primo partito secondo il rilevamento. La formazione guidata dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni guadagna lo 0,2% e sale al 31,1%. Aumenta il vantaggio sul Pd della segretaria Elly Schlein, che sale dello 0,1% e si attesta al 22,4%. Il M5S di Giuseppe Conte cede lo 0,3% e ora vale il 12,4%. 

Rispetto alla scorsa settimana, Forza Italia guadagna lo 0,1% e arriva all’8,4% approfittando del calo della Lega, che dall’8,3% scende all’8% netto. In discesa anche Verdi e Sinistra, accreditati del 6,4%. 

Più staccati Azione (2,8%), Italia Viva (2%), +Europa (1,3%) e Noi Moderati (1,2%). 

politica

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

