Sondaggio politico, Fratelli d’Italia e Pd scendono

REDAZIONE
REDAZIONE
(Adnkronos) – Fratelli d’Italia e il Pd calano, il Movimento 5 Stelle e il partito di Roberto Vannacci non si spostano. E’ il panorama delineato dal sondaggio dell’Istituto Noto con le intenzioni di voto in caso di elezioni oggi. Fratelli d’Italia si conferma ampiamente primo partito. La formazione guidata dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni perde lo 0,5% e scende al 29,5%. Cala anche il Partito Democratico della segretaria Elly Schlein, che cede l’1% e si attesta al 21,5%. Il M5S è stabile al 12,5%, così come Forza Italia al 9% e la Lega al 7%. 

Alleanza verdi e sinistra è al 6,5% e guadagna lo 0,5%. Stabili anche Azione al 3,5% e Italia viva al 2,5%. Nessuna variazione per Futuro Nazionale: il partito di Vannacci rimane al 3%. Stabili, infine, +Europa all’1%, Noi moderati all’1,5% e l’Udc allo 0,5%. In generale, il centrodestra è al 47,5% e perde lo 0,5%, come il campo largo (senza Azione) che è al 44% e cala anch’esso di mezzo punto (-0,5%). 

politica

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

