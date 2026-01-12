5.6 C
Sondaggio politico, Fratelli d’Italia scende e Pd sale

(Adnkronos) – Fratelli d’Italia scende, il Pd sale. E’ la novità nel ‘duello’ secondo il sondaggio Swg per il Tg La7 oggi 12 gennaio 2026, con le intenzioni di voto in caso di elezioni. Nel primo sondaggio dell’anno, il partito guidato dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni si conferma ampiamente la prima forza nel paese anche se cede lo 0,4%, scendendo dal 31,3% al 30,9%. In ascesa il Partito Democratico della segretaria Elly Schlein: i dem crescono dello 0,2% e arrivano al 22,3%. 

Stabile, sul terzo gradino del podio, il M5S di Giuseppe Conte, che non si sposta dal 12,7%. Forza Italia guadagna lo 0,2% e arriva all’8,3% agganciando la Lega, che cresce dello 0,1% rispetto all’ultimo sondaggio del 2025. In discesa Verdi e Sinistra, che perdono lo 0,3% e ora valgono il 6,5%. Più staccate Azione (2,9%), Italia Viva (2,2%), +Europa (1,3%) e Noi Moderati (1%). 

politica

© Riproduzione riservata

