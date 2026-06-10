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Sondaggio politico, Fratelli d’Italia stabile e Pd cala

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REDAZIONE
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(Adnkronos) –
Fratelli d’Italia è stabile ma aumenta il vantaggio rispetto al Pd che cala. Cambiano i numeri nel duello secondo il sondaggio dell’Istituto Noto per Porta a Porta sulle intenzioni di voto oggi, 10 giugno, in caso di elezioni. Fratelli d’Italia è sempre ampiamente il primo partito. La formazione della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, rimane al 29,5% senza variazioni rispetto all’ultima rilevazione dello scorso 20 maggio. Il margine sul Pd della segretaria Elly Schlein cresce: i dem scendono di un punto netto e ora valgono il 20,5%.  

Nessuna variazione per il Movimento 5 Stelle di Giuseppe, che si attesta al 13%, è stabile. Anche Forza Italia e Lega restano al 7%. Alleanza verdi e sinistra è al 5,5% come nella scorsa rilevazione, Futuro Nazionale di Roberto Vannacci è al 4,5% e sale di mezzo punto (+0,5%). Azione al 2,5% guadagna mezzo punto (+0,5%) mentre Italia viva al 2% lo perde (-0,5%). Noi moderati è all’1,5% stabile come +Europa all’1% e il Partito Liberaldemocratico anch’esso all’1%.  

In generale, il centrodestra, comprese le altre liste (+1%), è al 46% stabile, mentre il campo largo, più gli altri (+2%), è al 44% in calo di un punto e mezzo (-1,5%). La stima dell’affluenza si attesta al 61% (+1% rispetto allo scorso 20 maggio) 

politica

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