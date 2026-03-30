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Sondaggio politico, Fratelli d’Italia stabile e Pd cresce

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REDAZIONE
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(Adnkronos) –
Fratelli d’Italia è fermo, Pd e Movimento 5 Stelle crescono. E’ la novità nel sondaggio Swg che oggi, 30 marzo, fotografa le intenzioni di voto per il Tg La7 in caso di elezioni. Il rilevamento evidenzia che Fratelli d’Italia, sempre primo partito con ampio margine, non si sposta dal 29,5% registrato una settimana fa. Il vantaggio della formazione guidata dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni sul Pd si assottiglia. I dem della segretaria Elly Schlein guadagnano lo 0,5% e arrivano al 22%. Passo avanti anche per il M5S di Giuseppe Conte, che sale dello 0,1% e si attesta al 12,3%. Stesso progresso parziale per Forza Italia, ora al 7,9%. La Lega cede lo 0,2% e scivola al 6,6%, allo stesso livello di Verdi e Sinistra che confermano il dato di 7 giorni fa e perfezionano l’aggancio. 

Nessuna variazione per Azione di Carlo Calenda e Futuro Nazionale di Roberto Vannacci, stabili rispettivamente al 3,4% e al 3,3%. Scende Italia viva di Matteo Renzi, che perde lo 0,2% e ora vale il 2,3%. Seguono +Europa (1,4%) e Noi Moderati (1,1%). 

politica

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