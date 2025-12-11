9.1 C
Firenze
giovedì 11 Dicembre 2025
Sondaggio politico, sale sia FdI che il Pd. Giù M5S, Forza Italia e Lega

(Adnkronos) –
Fratelli d’Italia guadagna lo 0,8 % rispetto alla rilevazione dello scorso 24 novembre e si attesta al 30,5%, seguito dal Pd al 23,5 % che guadagna un punto (+1%). È quanto emerge dal sondaggio Only Numbers (Alessandra Ghisleri) per ‘Porta a Porta’ sulle intenzioni di voto degli italiani.  

Il Movimento 5 Stelle, invece, cala dello 0,8% ed è al 10,5%. Forza Italia al 9,2%, cede lo 0,3% mentre la Lega all’8,8% perde lo 0,2%. Alleanza Verdi e Sinistra al 6,4% (-0,3%). Azione è al 3,5% (+0,2%), Italia Viva al 2,7% cala dello 0,4%. Infine +Europa all’1,6% cresce dello 0,1%, mentre Noi Moderati sale dello 0,3% ed è all’1%..In generale, il Centrodestra è al 49,5% (+0,6%), mentre il centrosinistra al 31,5% cresce dello 0,8%. Il campo largo al 44,7% perde lo 0,4%. Gli astenuti-indecisi si attestano al 47% (in crescita dello 0,4% rispetto all’ultima rilevazione). 

politica

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

