Sondrio, 90enne spara ai vicini e si suicida

(Adnkronos) – Un uomo di 90 anni è morto e altre due persone sono rimaste ferite in seguito a una sparatoria a Delebio, in provincia di Sondrio, oggi 22 aprile. Stando alle prime informazioni, il novantenne si sarebbe tolto la vita dopo aver fatto fuoco almeno una volta contro un’altra persona. A quanto si apprende dalle prime informazioni, il drammatico evento pare sia scaturito da una discussione innescata dai rumori provenienti da alcuni lavori di ristrutturazione in un’abitazione situata accanto a quella dell’anziano. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)