Sonego-Fritz a Cincinnati: orario, precedenti e dove vederla in tv

REDAZIONE
REDAZIONE
(Adnkronos) –
Lorenzo Sonego sfida Taylor Fritz a Cincinnati. Oggi, lunedì 11 agosto, il tennista azzurro affronta lo statunitense, numero quattro del mondo, nel terzo turno del Masters 1000 americano. All’esordio sul cemento a stelle e strisce, preparatorio agli US Open 2025, ultimo Slam della stagione, Sonego ha battuto il belga Zizou Bergs, imponendosi in due set. Fritz invece ha superato il connazionale Emilio Nava con altrettanti parziali.  La sfida tra Sonego e Fritz è in programma oggi, lunedì 11 agosto ed è il terzo match sul campo Centrale, che dovrebbe quindi iniziare intorno alle 21. I due tennisti si sono sfidati in ben otto precedenti, con l’americano in vantaggio con un parziale di sei vittorie a due. L’ultimo incontro risale al secondo turno dello scorso Masters 1000 di Miami, quando Fritz si impose in due set.  Sonego-Fritz, così come tutto il Masters 1000 di Cincinnati, sarà trasmesso in diretta televisiva e in esclusiva sui canali di Sky Sport. Il match sarà visibile anche in streaming sull’app Sky Go e su NOW, oltre che su Tennis Tv.  —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

