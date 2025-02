Sonego-Rune: orario, precedenti e dove vederla in tv

(Adnkronos) – Lorenzo Sonego è pronto all’esordio a Rotterdam. Dopo i quarti di finale conquistati agli Australian Open, miglior risultato in carriera in uno Slam, il tennista azzurro debutta all’Atp 500 olandese, vinto lo scorso anno da Jannik Sinner. A sfidare il torinese, ai sedicesimi di finale, ci sarà Holger Rune, danese numero 14 del mondo e sconfitto proprio da Sinner negli ottavi di Melbourne. La sfida tra Lorenzo Sonego e Holger Rune è in programma oggi, martedì 4 febbraio, con orario ancora da definire. I due tennisti si sono affrontati in due occasioni, e in entrambi i casi a trionfare è stato Rune. La prima sfida risale all’Atp di Metz del 2021, mentre l’ultimo precedente al torneo di Sofia del 2022. Sonego-Rune sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali SkySport. La sfida sarà visibile anche il streaming sull’app SkyGo e su NOW. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)