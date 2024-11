Sonia Bruganelli a Belve: “A Ballando con le Stelle è tutto costruito” – Video

(Adnkronos) – A ‘Ballando con le stelle’ hanno “costruito il mio personaggio polemico. Ogni anno ce n’è uno e quest’anno ero io”. Non usa giri di parole Sonia Bruganelli nell’intervista di Francesca Fagnani nella terza puntata di ‘Belve’, prodotto da Fremantle , che andrà in onda martedì 3 dicembre su Rai2. Bruganelli, a proposito del programma del sabato sera di Milly Carlucci, rivela di essersi sentita usata “come personaggio polemico” e attribuisce il successo di quest’anno della trasmissione proprio alle polemiche innescate con lei nel corso delle puntate. Nello studio di ‘Belve’, Bruganelli racconta di avere all’inizio “creduto che a qualcuno interessasse vedere come miglioravo nel ballo”, però poi “in realtà, quando cominciavo a vedere che le mie coreografie duravano 50 secondi e quelle degli altri un minuto e 30 secondi, e invece il botta e risposta con la giuria durava un sacco, ho detto: sarà che come ballo interessi meno? Ed era effettivamente così”. “Lei vuole dire che è stato costruito tutto apposta?” chiede Fagnani. “Certo, è ovvio” replica Bruganelli. “Quello che facevo era relativo perché quello che interessava era creare hype intorno alle polemiche che infatti quest’anno hanno funzionato più di sempre”. “È stata un’esperienza bella?” le domanda ancora Fagnani. “Insomma” la secca risposta di Bruganelli che nel corso dell’intervista parla ancora della sua esperienza a Ballando, del suo rapporto con Angelo Madonia, dell’ex marito Paolo Bonolis e di tanti altri argomenti. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)