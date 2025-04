Sonia Bruganelli: “Paolo Bonolis? Volevamo cose diverse, il tradimento frutto di una crisi”

(Adnkronos) –

Sonia Bruganelli, ospite di ‘A Casa di Maria Latella’, ha parlato con sincerità della sua vita privata e in particolare del matrimonio con Paolo Bonolis, terminato dopo 21 anni passati insieme, e della sua attuale relazione con Angelo Madonia. Sonia Bruganelli è tornata a parlare del matrimonio con Paolo Bonolis e della separazione annunciata pubblicamente circa un anno e mezzo fa. I due si sono conosciuti quando l’imprenditrice aveva 23 anni ed era una studentessa universitaria: “Lui aveva 37 anni, quindi era già un uomo. Io avevo avuto un fidanzatino e poi ho conosciuto lui. Devo dire che tante cose le ho imparate con lui, siamo cresciuti insieme, abbiamo avuto dei figli, una situazione non sempre facilissima per quanto mi riguarda”, ha ricordato. Poi, ha cercato di analizzare il momento in cui qualcosa nella loro relazione si è rotto: “Mi rendo conto che probabilmente ci ritroviamo in due epoche della vita diverse, dove lui, superati i 60 anni, ha voglia di fermarsi e io per la prima volta mi ritrovo con i figli grandi, con una responsabilità diversa, mi chiedo cosa voglio”. “Lui vuole la favola e io non ero in grado di regalargliela”, ha aggiunto. L’opinionista ha ammesso, nuovamente, di aver tradito il marito durante il loro matrimonio: “È figlio di un periodo di crisi nostra che in 25 anni ci può essere, abbiamo anche avuto una bambina dopo”. Sonia Bruganelli oggi è legata sentimentalmente ad Angelo Madonia, maestro di Ballando con le stelle, che ha 41 anni ed è di 13 anni più giovane dell’imprenditrice: “Ho una storia con una persona che è un uomo più piccolo di me. Io sono stata per molti anni con un uomo di 13 anni più grande di me, che in realtà è un Peter Pan. Adesso sto con un ragazzo che ne ha 41 e che in realtà di testa è molto più grande di me, perché poi dipende dalle esperienze di vita, dipende da molte situazioni”. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)