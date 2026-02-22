16.8 C
Firenze
domenica 22 Febbraio 2026
“Sono John, la Corte Suprema ha sbagliato”, la telefonata in diretta tv: ma è Trump?

REDAZIONE
REDAZIONE
(Adnkronos) – “E’ la decisione peggiore mai presa, è una decisione terribile”. Chi è al telefono? John Barron o Donald Trump? L’emittente C-Span apre le linee e i telespettatori telefonano per esprimere la propria opinione sulla decisione della Corte Suprema, che ha bocciato i dazi varati dal presidente americano. Dalla Virginia, ecco la telefonata di un elettore repubblicano, tale John Barron. E fin qui, tutto più o meno normale. C’è solo una coincidenza curiosa: è lo pseudonimo usato in passato dal presidente Trump in passato nei rapporti con i media. 

 

Mr Barron comincia a parlare e la situazione diventa ancor più curiosa. “Sono John Barron. Guardate, questa è la decisione peggiore mai presa. E’ una decisione terribile”, dice. La cadenza è ‘sospetta’ e ricorda molto da vicina quella del presidente. Anche l’intercalare, con un ‘look’ che precede la riflessione, somiglia a quello che spesso caratterizza le considerazioni di Trump. 

Il tono appare leggermente più alto rispetto a quello consueto del presidente, ma la sovrapposizione è impressionante. Il signor Barron critica aspramente esponenti del partito democratico. “Hakeem Jeffries è un idiota. E avete Chuck Schumer, che non sa nemmeno cucinare un cheeseburger. Certo, queste persone sono felici. Certo che sono felici. Ma i veri americani non saranno felici”, sentenzia.  

