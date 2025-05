Sophie Codegoni: “Da Alessandro Basciano minacce di morte, vivo un inferno”

(Adnkronos) – Alessandro Basciano “minacciava di uccidermi”. Sophie Codegoni racconta il suo “inferno”. La 23enne influencer ha denunciato il suo ex compagno, conosciuto nel 2021 al ‘Grande Fratello Vip’ con il quale ha avuto una figlia, Celine Blue. Sophie ora vive con un orologio al polso che le hanno dato i Carabinieri “lo scorso dicembre, in virtù della mia situazione di vittima di stalking. Grazie a questo, le forze dell’ordine sanno dove sono e se clicco un tasto arrivano le pattuglie. Mi sento più tutelata e protetta con questo”, dice in un’intervista al ‘Corriere della Sera’. Per Alessandro Basciano la Cassazione ha confermato il divieto di avvicinamento (a meno di 500 metri) e il divieto di comunicazione nei confronti dell’ex. . Il 35enne dovrà inoltre portare un braccialetto elettronico. Sophie Codegoni racconta di quando, dopo il reality, è andata a vivere con lui a Roma: “Finché sono stata lì è andato tutto bene, lui aveva il controllo totale su di me”. Poi la nascita della figlia, la scoperta dei tradimenti da parte di lui e la scelta di tornare dalla sua famiglia a Milano. “A settembre ci siamo separati. Ed è cominciato l’inferno. Ovunque io andassi, lui lo sapeva e mi mandava la foto di dove ero. Mi scriveva: “put.. ti tolgo la bambina”. C’era gente che mi controllava fuori dalla mia porta di casa. Così a dicembre 2023 denuncio”. “Credo sia riuscito a far credere che io esageravo”, racconta ancora l’influencer che conclude: “Sono svuotata, piango sempre. Non ho mai dato peso agli haters, ma oggi ogni parola è una ferita. Ma per mia figlia e per il mio lavoro devo sorridere e far vedere che sono felice”. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)