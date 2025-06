Sorlini (Fond. Cariplo): “Impegnati sia su territorio che in ricerca”

(Adnkronos) – “Da parecchi anni Fondazione Cariplo sta lavorando sul terreno dell’innovazione e dell’economia circolare, operando sia sul territorio sia nel mondo della ricerca. Abbiamo ad esempio finanziato progetti per l’eliminazione delle plastiche usa e getta, coinvolgendo scuole di diverso ordine e grado, grandi società della distribuzione e imprese, con risultati interessanti”. Lo ha detto Claudia Sorlini, vicepresidente di Fondazione Cariplo, all’evento che ha presentato scenari, prospettive e storie di successo del Circular Economy Lab, partnership tra Cariplo Factory e Intesa Sanpaolo Innovation Center rinnovata in questa occasione. “Abbiamo lavorato poi sull’eliminazione di tutte le plastiche – spiega – nel campo della ricerca scientifica ci siamo molto impegnati nella definizione di imballaggi che siano biodegradabili, che derivino a loro volta da sottoprodotti di vari settori industriali, ottenendo prodotti che ci danno danno la possibilità di non accumulare rifiuti nell’ambiente dei rifiuti. Nel campo della depurazione delle acque, sono usati dei microrganismi che hanno la capacità di disinquinare le acque e accumulare al contempo all’interno delle loro cellule dei polimeri con cui si possono costruire nuove plastiche biodegradabili”. “Intesa Sanpaolo è un grande alleato, fondamentale anche perché ha manifestato sempre molto interesse nei confronti dell’economia circolare, della sostenibilità e della resilienza – aggiunge Sorlini – Si uniscono quindi le forze lavorando insieme. Come Fondazione Cariplo abbiamo la possibilità di lavorare con le associazioni del terzo settore o gli enti locali che hanno i terminali sul territorio, questo vuol dire che raccolgono i bisogni del territorio. Noi riusciamo ad elaborare questi bisogni, a fare bandi, proporre progetti e a finanziarli. Se alle spalle abbiamo una collaborazione come quella della banca riusciamo a fare tante volte delle operazioni di grandissima portata con un impatto sul territorio molto significativo”. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)