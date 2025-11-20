13.5 C
Sormani (Campus Bio-Medico): “Bagno stomizzati esempio umanizzazione cure”

(Adnkronos) – Il progetto “si inserisce nella più ampia cornice dell’umanizzazione delle cure che stiamo perseguendo: migliori tecnologie e migliori terapie, ma anche vicinanza ai bisogni psicologici e alla vita quotidiana dei pazienti. E’ il frutto di una collaborazione tra la nostra Fondazione e le associazioni dei pazienti stomizzati”. Lo ha detto Paolo Sormani, amministratore delegato e direttore generale Fondazione Policlinico universitario Campus Bio-Medico, in occasione dell’inaugurazione del bagno per persone stomizzate. Il policlinico Campus Bio-Medico di Roma è tra i primi ospedali del Lazio a dotarsi di questo spazio, pensato per offrire sicurezza, comfort e autonomia a pazienti e visitatori. 

“I pazienti stomizzati in Italia sono circa 75mila, 3mila in più ogni anno, e vivono una situazione che deve essere accompagnata – sottolinea Sormani – Questo progetto nasce dall’intento di seguire questi pazienti non solo nell’intervento chirurgico o nel follow-up clinico, ma anche nei bisogni quotidiani”. Il nuovo spazio è infatti stato attrezzato “con tutte le necessità per questo tipo di paziente, cercando di alleviare le condizioni di criticità che vivono ogni giorno”.  

salute

