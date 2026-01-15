Sorpasso storico Mediaset in prime time su Rai nel periodo delle Strenne

(Adnkronos) –

Per la prima volta nella storia della televisione italiana Mediaset conquista la leadership dell’audience nel periodo delle Strenne anche in prime time, imponendosi durante le festività natalizie e di inizio anno come primo gruppo televisivo nazionale. È quanto emerge da un’analisi dello Studio Frasi, basata su dati Auditel relativi al periodo compreso tra il 14 dicembre e il 3 gennaio, che certifica il sorpasso del gruppo guidato da Pier Silvio Berlusconi sia nel totale giornata sia nella fascia serale più pregiata.

Sempre secondo lo Studio Frasi, nel totale giornata Mediaset raggiunge una quota di share del 38,6%, confermando un primato già ottenuto anche nei due anni precedenti nello stesso periodo. Il dato più significativo riguarda però la prima serata: Mediaset tocca il 42,4% di share, un risultato definito dallo Studio Frasi “senza precedenti” nel confronto tra i principali gruppi televisivi italiani.

L’analisi dello Studio Frasi evidenzia come il risultato assuma un valore ancora più rilevante se si considera il perimetro delle sole reti generaliste. Canale 5, Italia 1 e Rete 4 risultano complessivamente più seguite in prime time, a conferma della capacità del sistema Mediaset di presidiare in modo efficace la fascia di massimo consumo televisivo.

Secondo lo Studio Frasi, alla base della performance c’è una strategia editoriale e di palinsesto in grado di valorizzare l’intero portafoglio di reti del gruppo. In particolare, programmi di forte richiamo come ‘La Ruota della Fortuna’ hanno contribuito in modo determinante alla spinta degli ascolti, permettendo alle reti Mediaset di guidare l’audience nel periodo delle Strenne.

Le elaborazioni dello Studio Frasi mostrano inoltre che il posizionamento di Mediaset resta solido anche nella parte finale della serata, con Italia 1 e Rete 4 stabilmente collocate nelle fasce alte del confronto tra generaliste. In questo contesto, lo Studio Frasi segnala come Rai 2, in prime time, si collochi all’ultimo posto tra le reti generaliste, La7 compresa, con uno share che non raggiunge il 4%.

Nel complesso, conclude lo Studio Frasi, i dati delle Strenne 2025-26 non rappresentano solo una vittoria stagionale, ma certificano un cambiamento strutturale negli equilibri dell’audience televisiva italiana, con Mediaset protagonista assoluta anche nei periodi di massima competizione editoriale.

Inoltre, da segnalare che anche nelle prime settimane del 2026, Mediaset si conferma primo editore televisivo italiano sia nel totale giornata (con il 38,4% di share, contro il 35,9% della Rai) che in prime time, con un distacco di oltre 7 punti dalla Rai (Mediaset 41,5% – Rai 34,5%).

Una ripartenza segnata da ottimi ascolti: dalla fiction ‘A testa alta – Il coraggio di una donna’ (4 milioni di spettatori), a “Zelig” (oltre il 21% di share) fino a ‘C’è posta per te’ (oltre il 28% di share); e ancora il programma rivelazione del 2025 ‘La Ruota della Fortuna’, ogni sera leader indiscusso dell’access prime time.

Un risultato reso possibile anche da una strategia editoriale e di palinsesto innovativa, capace di valorizzare l’intero sistema Mediaset. Emblematica, in questo senso, l’intuizione di portare ‘La Coppa Italia’ e ‘La Supercoppa Italiana’ su Italia 1: una scelta che ha consentito di presidiare due reti contemporaneamente, distribuendo il pubblico e mantenendo ascolti elevati a beneficio dell’intero Gruppo.

