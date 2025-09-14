16.8 C
Sorpresa in Coppa Davis: gli Stati Uniti di Fritz eliminati dalla Repubblica Ceca

Sorpresa in Coppa Davis 2025. Nella notte gli Stati Uniti di Taylor Fritz, numero cinque del mondo, sono stati eliminati dalla Repubblica Ceca e non parteciperanno alle Final Eight di Bologna, in programma dal 18 al 23 novembre, appuntamento a cui l’Italia di Jannik Sinner, già qualificata, arriverà da campione in carica. Sfida ricca di colpi di scena e inaspettate rimonte quella tra americani e cechi, iniziata con il successo di Jiri Lehecka, che ha raggiunto i quarti di finale negli ultimi Us Open prima di essere eliminato da Alcaraz, su Frances Tiafoe, 29esimo del ranking Atp. Lo svantaggio iniziale americano è stato colmato prima da Fritz, che ha battuto Jakub Mensik, numero 17 del mondo, nel secondo singolare e dalla coppia Krajicek-Ram, che nel doppio ha superato Machac e Mensik. Sul 2-1 per gli Stati Uniti però è partita la rimonta ceca: Lehecka ha battuto, a sorpresa, anche Fritz, mai incisivo al servizio e sottotono nell’imporre il suo gioco, e Mensik si è riscattato superando con facilità Tiafoe.  La Repubblica Ceca si unisce così a Italia, Argentina, Austria, Germania e Francia, le squadre già qualificate per la fase finale della Coppa Davis 2025.  —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

