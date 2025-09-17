28.3 C
Sostenibilità, a Civitavecchia incontro tra AdSP e delegazione governativa Corea del Sud

REDAZIONE
REDAZIONE
(Adnkronos) – Il Porto di Civitavecchia ha accolto oggi una delegazione governativa della Corea del Sud per un incontro con l’Autorità di Sistema Portuale. La riunione – si legge in una nota – “ha avuto come obiettivo principale la discussione di tematiche relative alla sostenibilità ambientale, con particolare attenzione allo sviluppo dei progetti sull’idrogeno e il cold ironing”. Il Commissario Straordinario dell’AdSP, Raffaele Latrofa, ha dichiarato: “È stato un incontro molto proficuo, in cui abbiamo condiviso esperienze e buone pratiche per lo sviluppo di progetti sostenibili. Siamo orgogliosi di essere la prima Hydrogen Valley portuale italiana e di lavorare per ridurre l’impatto ambientale delle nostre attività”. L’incontro ha rappresentato un primo importante passo verso la definizione di un’intesa per lo scambio di conoscenze e best practice tra il Porto di Civitavecchia e la Corea del Sud. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

