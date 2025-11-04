15.1 C
Sostenibilità, Ermeti (Ieg): “Ecomondo 2025 edizione da record”

(Adnkronos) – Ecomondo 2025 parte all’insegna dei record. La grande fiera internazionale dedicata all’economia circolare e alla transizione ecologica, organizzata da Italian Exhibition Group, ha inaugurato oggi la sua nuova edizione a Rimini Fiera con numeri senza precedenti. “Abbiamo raggiunto risultati mai toccati prima – ha dichiarato Maurizio Ermeti, presidente di Italian Exhibition Group (Ieg), a margine della cerimonia di apertura – 166mila metri quadrati di spazio espositivo, tutti i 30 padiglioni occupati, 1.700 brand presenti con i loro prodotti e soluzioni e 350 buyer provenienti da oltre 66 Paesi del mondo. È un nuovo record assoluto, non solo in termini di partecipazione, ma anche di internazionalità”.  

Secondo Ermeti, la fiera conferma il suo ruolo di riferimento mondiale per le imprese della sostenibilità. “Quest’anno – ha aggiunto – assistiamo a una crescita importante di partecipazione da nuove aree del pianeta: dal Nord Africa, dall’Africa subsahariana, dall’America Latina e dall’Europa dell’Est. È la dimostrazione di come la transizione ecologica sia ormai una priorità condivisa a livello globale”.  

“Ecomondo – ha concluso Ermeti – non è più soltanto una manifestazione fieristica: è diventata un ecosistema che riunisce ricerca, industria, istituzioni e investitori, uno spazio dove si definiscono le strategie del futuro per un’economia più sostenibile e circolare. Tutte le imprese che guardano con serietà alla green economy non possono più permettersi di mancare”. 

economia

