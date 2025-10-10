20.2 C
venerdì 10 Ottobre 2025
Sostenibilità, Marsiglia (Kpmg): “Volontariato d’impresa strumento indispensabile”

(Adnkronos) – “Il volontariato per Kpmg è uno strumento indispensabile che ci aiuta poi a trasformare, a creare sinergie, a parlare di sostenibilità nel modo più ampio possibile”. Lo ha detto Sabrina Marsiglia, Csr manager di Kpmg, che questa mattina è intervenuta al panel ‘Volontariato d’impresa: un’azione, tanti vantaggi’ nell’ambito del Salone della Csr e dell’innovazione sociale, in corso dall’8 al 10 ottobre all’università Bocconi.  

“La sostenibilità in Kpmg viene fuori grazie alla campagna di volontariato di Kpmg Network, che si chiama ‘Make a Difference Day’. Si comincia da poche giornate sino a oggi, dopo quasi 18 anni, ad arrivare a un anno di lavoro sul volontariato d’impresa. Leghiamo le esigenze degli enti con le nostre disponibilità e professionalità e andiamo a trovare il momento giusto per fare l’attività e produrre valore sul territorio. Questo è l’obiettivo”, ha chiarito Marsiglia. 

Ascoltando i dipendenti e le loro sollecitazioni, il volontariato d’impresa è stato “per Kpmg il lancio per aprirsi a tutti i temi di responsabilità sociale di cui mi occupo con il mio ufficio. I nostri dipendenti sono coloro quelli che da vicino si occupano in alcuni casi anche di coordinarci, perché magari ci portano i contatti, ci fanno conoscere le associazioni sul territorio e ci portano a visitarle. Sono un gancio preziosissimo affinché l’azienda e gli enti del terzo settore sul territorio riescano ad avere un legame. E poi sono loro che stimolano i propri colleghi a partecipare”, ha evidenziato la Csr manager di Kpmg. 

sostenibilita

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

