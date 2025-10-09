24 C
giovedì 9 Ottobre 2025
Sostenibilità, Perrini (Bocconi): “Economia circolare riduce costi e aumenta ricavi”

(Adnkronos) – “Dalla ricerca emerge che il tema principale è che l’economia circolare non solo può contribuire a migliorare la salute e la temperatura del pianeta, ma soprattutto che ci sono una serie di benefici in termini economici per le imprese”. Lo ha detto oggi all’Adnkronos Francesco Perrini, Head of Sustainability di Sda Bocconi School of Management, a margine del convegno “Creare valore economico sostenibile attraverso la gestione circolare dei residui industriali” presso Sda Bocconi School of Management, in collaborazione con Omnisyst. 

L’economia circolare “contribuisce a creare valore riducendo i costi, aumentando la produttività e aumentando i ricavi, trasformando i rifiuti in materie prime – ha poi aggiunto -. Benefici a 360 gradi per tutte le tipologie di impresa. Certo, più le imprese sono coinvolte in processi produttivi e di trasformazione industriale più questo vale. Vale un po’ meno per chi svolge attività di servizi”. 

“Un acceleratore dell’economia circolare saranno le nuove tecnologie digitali” ha concluso Perrini. 

