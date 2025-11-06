18.4 C
Sostenibilità, Saviola: “Nostro pannello ecologico al 100% da legno riciclato”

REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – “Il pannello ecologico è un pannello di legno realizzato al 100% utilizzando rifiuto legnoso: siamo stati i primi al mondo a inventare questa tecnologia e oggi tutta la nostra produzione si basa esclusivamente sullo scarto di legno”. Lo ha dichiarato Stefano Saviola, consigliere delegato del Gruppo Saviola, a Ecomondo di Rimini, presentando l’evoluzione di un modello industriale diventato simbolo di economia circolare applicata.  

“Produciamo oltre 1,1 milioni di metri cubi in Italia – ha spiegato – e stiamo convertendo completamente anche lo stabilimento in Germania. L’Italia è oggi il principale produttore di pannelli da rifiuto legnoso al mondo, grazie a un’innovazione che è sostenibile ma anche esteticamente di grande valore”. Saviola ha sottolineato che “la sensibilità verso la sostenibilità è fortemente cresciuta, non solo tra i giovani ma anche nel mondo industriale. In un continente povero di materie prime, la capacità di implementare nuove tecnologie è la chiave per una transizione concreta: oggi le scelte sostenibili e responsabili sono davvero possibili”. 

sostenibilita

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

