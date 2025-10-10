14.7 C
Sostenibilità, Serlenga (Bain & Company): “Frammentazione industriale impedisce circolarità”

(Adnkronos) – “La supply chain ha un ruolo chiave nell’adozione dell’economia circolare perché riveste un’importanza straordinaria nella struttura di costo e nella performance delle grandi aziende di tutti i settori industriali”.  

Lo ha detto oggi all’Adnkronos Pierluigi Serlenga, Managing Partner di Bain & Company Italia, a margine del convegno “Creare valore economico sostenibile attraverso la gestione circolare dei residui industriali” presso Sda Bocconi School of Management, in collaborazione con Omnisyst. 

L’elemento più importante da considerare in Italia “è il livello di frammentazione che esiste in tutti i settori industriali”. “È molto forte e impedisce spesso l’adozione di strategie innovative come la circolarità in modo veloce ed efficace – ha spiegato -. Per fare in modo che l’economia circolare venga implementata in modo più efficace è fondamentale che le aziende della filiera facciano sistema tra di loro su materie non competitive, con i cosiddetti capi filiera, ovvero le grandi aziende che guidano i diversi settori e con gli stakeholder istituzionali, incluso il governo”. 

L’innovazione nella circolarità gioca “un ruolo molto rilevante”, in particolare “l’adozione di nuove tecnologie che possono aiutare sia nel riciclo e riuso di materiali, nel processo di smaltimento e di gestione delle materie prime e componenti in modo più efficace e meno ‘offensive’ possibile rispetto all’azienda. Esistono degli esempi, come quello che ha fatto Rolls-Royce nel mondo dell’industria aeronautica, che provano che l’adozione di nuove tecnologie può generare efficienza e miglioramento della performance straordinaria” ha concluso. 

