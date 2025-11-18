11.3 C
Sostenibilità, Zaghi: “Benessere economico, sanitario e sociale patrimonio di tutti”

Ultima ora
(Adnkronos) – “Il benessere, inteso in senso complessivo, e dunque il benessere economico, sanitario e sociale, ce lo possiamo permettere. Era sconosciuto per la maggior parte della popolazione fino al secondo dopoguerra. Nei decenni successivi è stato ed è diventato un patrimonio per la maggioranza della popolazione”. Sono le parole di Carlo Zaghi, direttore generale della Direzione generale sostenibilità prodotti e consumi del ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica, intervenendo alla ‘Social sustainability week: per progettare la sostenibilità sociale’, oggi a Roma, a Palazzo dell’Informazione. 

“Oggi – aggiunge Zaghi – dobbiamo pensare che il benessere può essere di tutta l’umanità e, per questo, dobbiamo coniugare competizione e cooperazione. Abbiamo la tecnologia, abbiamo l’intelligenza per farlo: è una conquista possibile”. 

economia

