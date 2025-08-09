25.3 C
Firenze
sabato 9 Agosto 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Spagna, domato incendio ex moschea Cordova: “Monumento è salvo”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – “Il monumento è in salvo. Non ci sono fiamme vive. Non sarà una catastrofe”. Lo ha assicurato il sindaco di Cordova, José María Bellido, parlando dell’incendio divampato nella storica cattedrale della città del sud della Spagna. L’edificio, patrimonio mondiale Unesco, è conosciuto come ‘La Mezquita’, poiché un tempo era la Grande Moschea di Cordova. Il sindaco ha dichiarato che l’incendio è stato domato in tarda serata, come riportato dal quotidiano El Pais. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
25.3 ° C
26.2 °
24.9 °
59 %
0.5kmh
0 %
Sab
36 °
Dom
40 °
Lun
38 °
Mar
40 °
Mer
40 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Eugenio Giani (16)carabinieri (14)incidente (13)vigili del fuoco (12)Pisa Sporting Club (11)Partito Democratico (10)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati