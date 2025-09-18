30.3 C
Firenze
giovedì 18 Settembre 2025
Spagna, non solo Eurovision: ipotesi ritiro dai Mondiali 2026 se si qualifica Israele

La Spagna rinuncerà ai Mondiali 2026 se ci sarà Israele? Dopo la netta presa di posizione del governo iberico, che ha deciso di non presentarsi all’Eurovision 2025 vista la partecizione del Paese in guerra con Hamas e protagonista di una nuova fase dell’offensiva nella Striscia con l’ingresso a Gaza City, il premier Sanchez potrebbe andare oltre. La Spagna è da tempo ormai in prima linea nel condannare l’avanzata d’Israele e denunciare la crisi umanitaria a Gaza, tanto da annunciare il riconoscimento dello stato di Palestina e definire quello che sta facendo Netanyahu come un “genocidio”. Secondo quanto riportato da Marca però, il portavoce socialista al Congresso, Patxi Lopez sarebbe pronto a spingere per il ritiro delle Furie Rosse dai Mondiali in caso di partecipazione di Israele. Il quotidiano spagnolo riporta anche le parole, provocatorie, con cui Lopez avrebbe aperto il dibattito: “Con la Russia sì e con Israele no? Qual è la differenza?”, ha detto il politico, che non ha escluso quindi il possibile ritiro della Spagna, “stiamo lavorando in questa direzione”.  La Nazionale israeliana, inserita nel girone di qualificazione dell’Italia, si trova al momento al terzo posto in classifica con 9 punti, a pari merito con gli azzurri secondi ma con una partita in più e in svantaggio negli scontri diretti, dopo la vittoria della Nazionale di Gattuso nell’ultima giornata per 5-4.  —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

