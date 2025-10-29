17.5 C
Spalletti alla Juventus, Bruscolotti: “Si è tatuato lo stemma del Napoli ma non è tradimento”

REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) –  Luciano Spalletti, allenatore del terzo scudetto del Napoli, passa agli storici rivali della Juventus. “Io al suo posto non sarei mai andato al club bianconero. Io appartengo a un calcio dove esistevano le bandiere ma il calcio è cambiato quindi non sono sorpreso da questa scelta di Spalletti. Non è un dramma e non ne farei un caso”, è il commento all’Adnkronos dell’ex capitano del Napoli Giuseppe Bruscolotti.  

E aggiunge: “Se Spalletti, come sembra, dovesse andare alla Juventus non lo considererei un tradimento al Napoli. È un professionista, ha un’opportunità importante e la coglie. Ci sta. So che in passato aveva detto che non avrebbe allenato in Italia un’altra squadra che non fosse il Napoli e si è tatuato lo scudetto del 2023 sul braccio e lo stemma azzurro ma non è il primo né l’ultimo che nel calcio si rimangia quanto detto. Potrei citare decine di altri casi”.  

D’altra parte, aggiunge Bruscolotti, “i fatti parlano da soli. I giuramenti non li ho fatti io, ma ogni tanto si dimentica ciò che si dice. Non so come farà ad allenare con quel tatuaggio, perché non è semplice coprirlo, è molto vistoso e colorato, forse dovrà toglierlo”. “Prendiamola a ridere – sdrammatizza l’ex capitano del Napoli – Una volta si facevano gli accordi sulla parola, ma capisco che i tempi sono cambiati e ci sono tanti fattori. Non voglio giudicare, per carità, ognuno si assume le sue responsabilità. Anche se ha fatto quelle dichiarazioni, ognuno può cambiare opinione”. 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

