Spalletti, futuro in bilico? Dal colloquio con Gravina ai possibili sostituti

(Adnkronos) – Luciano Spalletti e un futuro in bilico. Il ct dell’Italia ha incassato ieri, venerdì 6 giugno, insieme alla sua Nazionale, una pesante sconfitta, ai limiti dell’umiliazione, dalla Norvegia nella prima partita del girone I delle qualificazioni ai Mondiali 2026. Il 3-0 con cui gli scandinavi hanno steso gli azzurri ha già compromesso il percorso verso la rassegna iridata che si terrà in Stati Uniti, Canada e Messico, con il primo posto, che garantisce l’accesso diretto alla fase a gironi, che si allontana e lo spettro playoff sempre più reale. La debacle di Oslo ha quindi aperto una riflessione seria sul progetto tecnico della Nazionale, mai realmente decollato con Luciano Spalletti. Ed è stato lo stesso commissario tecnico, arrivato in azzurro dopo aver vinto lo scudetto con il Napoli nel 2023, ad esprimere dubbi sul suo futuro al triplice fischio della sfida con la Norvegia ai microfoni di SkySport: “”Farò la prossima partita contro la Moldova (in programma lunedì 9 giugno, ndr) e poi parlerò con Gravina perché c’è bisogno che ci parli delle intenzioni che ho e delle scelte che faccio”. Parole che fanno presupporre un possibile cambio in panchina per la Nazionale, ma chi potrebbero essere i sostituti di Spalletti?

In attesa del colloquio tra Luciano Spalletti e il presidente della Figc Gabriele Gravina, sono diversi i nomi per il possibile sostituto dell'attuale ct azzurro. I più blasonati, Carlo Ancelotti e Massimiliano Allegri, hanno già trovato panchina, e allora ecco che, a sorpresa, potrebbe tornare Roberto Mancini. L'ex allenatore, tra le altre, di Inter e Manchester City ha ammesso di essersi pentito di aver lasciato la Nazionale per volare in Arabia Saudita e sarebbe disposto a tornare, ma prima ci sarebbe da ricomporre il rapporto con Gravina, deterioratosi dopo il suo addio. In orbita azzurra c'è anche Stefano Pioli. L'ex tecnico del Milan, oggi in Arabia all'Al Nassr e cercato in queste ore anche dalla Fiorentina, sembra un profilo adatto a ricoprire il ruolo per carisma, competenza e adattabilità tattica. Sullo sfondo rimane la suggestione Claudio Ranieri, che al termine della stagione ha annunciato il suo, secondo, ritiro e assunto un ruolo dirigenziale nella Roma.