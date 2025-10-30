17.4 C
Firenze
giovedì 30 Ottobre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Spalletti, primo giorno di Juve e l’incontro con Perin è virale

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Luciano Spalletti diventa il nuovo allenatore della Juventus e va subito a segno. La società torinese ha ufficializzato l’ingaggio del tecnico e ha diffuso sui social e su YouTube un video che documenta la prima giornata bianconera dell’allenatore. Alla Continassa, Spalletti entra a contatto con i giocatori. Il video indugia in particolare sull’incontro con il portiere Mattia Perin, uno dei senatori dello spogliatoio che in poco più di un anno ha visto passare 3 allenatori: Thiago Motta, Igor Tudor e, appunto, Spalletti. 

 

 

“Mi fai fare una giratina su questa giacchetta?”, esordisce Spalletti ‘apprezzando’ l’abbigliamento dell’estremo difensore. “Tutto bene?”, chiede Perin. “Dipenderà da voi”, la risposta perentoria di Spalletti. Perin è costretto sulla difensiva: “Noi siamo a disposizione. Molto a disposizione”, dice il portiere parlando a nome della squadra che finora ha offerto un rendimento deludente. “E’ già qualcosa”, chiosa Spalletti, con una ‘performance’ che riscuote piena approvazione dei tifosi bianconeri. 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
17.4 ° C
17.8 °
16.7 °
94 %
3.6kmh
40 %
Gio
18 °
Ven
19 °
Sab
20 °
Dom
20 °
Lun
17 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1872)ultimora (1523)vid (137)sport (71)tec (33)Lav (29)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati