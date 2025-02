Spalletti privato, nella tenuta di Montaione tra vini e collezione di maglie – Foto

(Adnkronos) –

Il ct della Nazionale italiana di calcio, Luciano Spalletti, ha aperto ai media la tenuta di famiglia ‘La Rimessa’, a Montaione. Circa 50 ettari di paradiso naturale tra vigneti, memorabilia sportive e animali, dagli struzzi, ai manzi scozzesi, dai cavalli, ai muli, dai pavoni, alle anatre nello stagno enorme, con il pattino dello scudetto numero 3 del Napoli. Il calcio la fa da padrone ed è ovunque, dai palloni appesi agli alberi, alla collezione sterminata di maglie (anche quella di Francesco Totti), agli scarpini di Davide Astori (Fotogallery), i ritagli originali dei giornali da quando Spalletti ha cominciato ad allenare, fino al vino con i nomi ‘calcistici’, dai rossi ‘Contrasto’, ‘Bordo Campo’ e ‘Rosso Diretto’, al bianco ‘Rabona’, al rosè ‘Tra le linee’. Nel suo spazio più personale lo studio con vetrata dove ragiona di calcio e il salone enorme con il mega schermo e altri ricordi dal mondo del calcio, come il mega corno regalatogli da un tifoso, alla ricostruzione della Napoli con il murale di Maradona o il quadro raffigurante l’urlo di Spalletti in stile Munch. E ancora la palestra tra gli alberi, il campo da padel, quello da calcetto, la piscina. La tenuta del tecnico toscano offre numerose strutture per il tempo libero che permettono a Spalletti di mantenersi in forma e di godere di attività ricreative all’aperto. Inoltre, la presenza di un’area dedicata alla produzione di vino aggiunge un tocco di autenticità toscana alla tenuta, permettendo a Spalletti di dedicarsi alla viticoltura nel suo tempo libero. (di Emanuele Rizzi) —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)