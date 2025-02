Sparatoria a Milano, chi è la vittima: caccia al killer

(Adnkronos) –

Si chiamava Ivan Disar, il cittadino ucraino di 48 anni ucciso nella sparatoria avvenuta nel tardo pomeriggio di sabato in piazzale Gambara a Milano. Un’altra persona è rimasta ferita, si tratta di Pavlo Kioresko. Secondo le prime ricostruzioni, almeno due colpi sarebbero stati esplosi da una pistola calibro 38 all’interno di una panetteria. I due uomini, entrambi di nazionalità ucraina, hanno qualche precedente penale ma non gravi: a quanto si apprende non hanno dunque uno spiccato profilo criminale. La sparatoria è avvenuta dopo che i due uomini erano rimasti per oltre un’ora all’interno dell’esercizio commerciale, parlando con il panettiere, che li conosceva. Presenti anche altri clienti, tra cui una donna di origine ucraina che sembra avere familiarità con i due feriti. Le forze dell’ordine hanno acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza, sia della panetteria che delle aree circostanti, incluse le stazioni della metropolitana e le vie limitrofe. Si sta cercando di identificare la persona in fuga, della quale al momento non si hanno informazioni precise. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)