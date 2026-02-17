15.5 C
Sparatoria a partita di hockey del liceo: 3 morti e 3 feriti gravi in Rhode Island

(Adnkronos) – Sparatoria durante una partita di hockey liceale a Pawtucket, in Rhode Island, dove il 56enne Robert Dorgan – che utilizzava anche il nome Roberta Esposito – ha ucciso due persone e ferito gravemente altre tre prima di togliersi la vita. Esposito era il padre di uno degli atleti presenti al torneo e, secondo le autorità, l’episodio sarebbe legato a una disputa familiare. L’uomo, armato con più armi da fuoco, ha sparato contro parenti e un conoscente sugli spalti della pista di ghiaccio. 

Il capo della polizia Tina Goncalves ha riferito che, dopo l’attacco, un civile ha tentato di bloccare l’attentatore, che tuttavia disponeva di una seconda arma. Gli agenti sono intervenuti pochi minuti dopo la prima chiamata d’emergenza; l’attentatore si è poi suicidato sul posto. Tre feriti restano in condizioni critiche. 

Secondo i media locali, negli anni precedenti Dorgan era stato coinvolto in contenziosi familiari, anche successivi alla separazione dalla moglie nel 2021. Sui social aveva pubblicato messaggi aggressivi e minacciosi. Una donna uscita dalla stazione di polizia – citata dal New York Post – ha dichiarato che si trattava di suo padre, affermando che soffriva di problemi di salute mentale. Il sindaco Donald Grebien ha dichiarato che le autorità, insieme all’ufficio del procuratore generale del Rhode Island, stanno ricostruendo l’accaduto. “Pawtucket è una comunità forte e resiliente, ma questa sera è in lutto. Sosterremo tutte le persone colpite e aggiorneremo il pubblico quando i fatti saranno confermati”, ha affermato. 

internazionale/esteri

