lunedì 15 Dicembre 2025
Sparatoria alla Brown University, rilasciato il sospetto

(Adnkronos) – E’ stato rilasciato il sospetto fermato ieri mattina in relazione alla sparatoria di massa alla Brown University a Providence, nel Rhode Island, costata la vita a due studenti. Lo ha dichiarato il sindaco di Providence, Brett Smiley, sottolineando che è ripresa la caccia all’uomo. “Penso che sia giusto dire che non ci sono basi per considerarlo una persona di interesse”, ha detto ai giornalisti il ​​procuratore generale del Rhode Island, Peter Neronha, sottolineando che ”questo è il motivo per cui lo stiamo rilasciando”. Neronha ha aggiunto che ”abbiamo un assassinio in giro, non riveleremo i nostri piani”. 

La polizia ha diffuso un video di 10 secondi in cui si vede il sospettato, ripreso di spalle, mentre cammina a passo svelto lungo una strada deserta dopo aver aperto il fuoco all’interno di un’aula al primo piano dell’ateneo dove si stavano svolgendo gli esami. 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

