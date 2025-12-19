11.4 C
venerdì 19 Dicembre 2025
Sparatoria alla Brown University, trovato morto il sospetto killer

(Adnkronos) – E’ stato trovato morto l’uomo sospettato per la sparatoria che alla Brown University di Providence, nello stato americano del Rhode Island, ha fatto due morti e diversi feriti. Ad annunciarlo è stato Oscar Perez, il capo della polizia di Providence, precisando che il sospetto, 48enne cittadino portoghese, “si è tolto la vita”. Il corpo di CIaudio Valente, questo il nome del sospetto ex studente dell’università teatro dell’attacco, è stato trovato in un deposito a Salem, nel New Hampshire. 

In una dichiarazione giurata riportata dalla Cnn, gli investigatori hanno affermato che le osservazioni di un custode del campus e un post anonimo su Reddit hanno contribuito a restringere le ricerche del sospettato, ma i motivi per i quali l’uomo abbia preso di mira l’università restano finora sconosciuti. 

Valente è ritenuto anche responsabile dell’omicidio del professore del MIT Nuno Loureiro pochi giorni dopo l’attacco alla Brown University, hanno affermato i pubblici ministeri. Aveva frequentato lo stesso programma accademico del professore in Portogallo, tra il 1995 e il 2000. 

Gli Stati Uniti intanto sospenderanno il loro programma di lotteria per i visti per la diversità, ha dichiarato il Segretario di Stato Kristi Noem, aggiungendo che Valente è entrato nel Paese tramite il programma nel 2017 e gli è stata concessa la green card. 

La sparatoria è avvenuta il 13 dicembre scorso nelle aree vicine a Hope Street e sul lato est dell’Università, nel pressi di Governor Street. Per l’attacco era stato fermato un sospetto, poi rilasciato due giorni più tardi. 

 

