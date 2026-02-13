7.1 C
Firenze
venerdì 13 Febbraio 2026
Sparatoria all’università del South Carolina, almeno due morti

REDAZIONE
(Adnkronos) – E’ di almeno due morti e un ferito il bilancio di una sparatoria avvenuta nel campus della South Carolina State University. Lo riporta la Cbs sulla base di quanto reso noto dalla stessa università. 

In una nota diffusa su Facebook viene precisato che nelle scorse ore “una sparatoria nel campus ha fatto due morti e un ferito”, ma non ci sono dettagli sulle identità. “L’università ha disposto l’isolamento del campus intorno alle 21.15 di giovedì dopo una sparatoria in un appartamento del complesso residenziale per gli studenti Hugine Suites”, si legge. In corso le indagini. 

