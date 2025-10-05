16.2 C
Firenze
domenica 5 Ottobre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Sparatoria in Alabama, almeno 2 morti e 12 feriti alla fiera di Montgomery

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – E’ di almeno due morti e 12 feriti il bilancio di una sparatoria a Montgomery, in Alabama, dove era in corso una Fiera Nazionale. Lo ha dichiarato il capo della polizia di Montgomery, Jim Graboys, precisando che almeno tre persone hanno riportato ferite potenzialmente letali. Al momento non ci sono indicazioni sul movente e nessuno è stato preso in custodia. 

“Voglio dichiarare espressamente che utilizzeremo tutte le risorse e faremo tutto il necessario per perseguire le persone coinvolte”, ha affermato Graboys. 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
poche nuvole
16.2 ° C
16.9 °
14.6 °
61 %
6.3kmh
20 %
Dom
15 °
Lun
20 °
Mar
22 °
Mer
23 °
Gio
24 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (613)ultimora (425)Lav (30)vid (30)tec (29)fin (27)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati