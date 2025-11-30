4.7 C
Sparatoria in California durante una festa di compleanno, 4 morti e 10 feriti

(Adnkronos) – Sparatoria a Stockton, in California, durante una festa di compleanno: 4 i morti e 10 i feriti. Le indagini sono in corso. Circa 14 persone sono state colpite da proiettili, ha dichiarato l’ufficio dello sceriffo in un comunicato diffuso sui canali social.  

La sparatoria è avvenuta durante il compleanno di un minore, come riferito dal vicesindaco di Stockton Jason Lee, tramite un post su Facebook. Le forze dell’ordine hanno ricevuto segnalazioni di colpi d’arma da fuoco poco prima delle 18 di sabato (ora locale), in prossimità del blocco 1900 di Lucile Avenue a Stockton, situata a circa 50 miglia a est di San Francisco. Gli spari sono stati uditi all’interno di una sala ricevimenti adiacente a un parcheggio condiviso con diverse attività commerciali.  

Le prime indicazioni suggeriscono che potrebbe trattarsi di un incidente mirato e gli investigatori stanno esplorando tutte le possibilità, ha osservato l’ufficio dello sceriffo. Invitiamo chiunque abbia informazioni, filmati video o chiunque abbia assistito a qualsiasi parte di questo incidente a contattare immediatamente l’ufficio dello sceriffo della contea di San Joaquin. 

