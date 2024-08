Sparatoria in una scuola in Bosnia, almeno 3 morti

(Adnkronos) – E’ di almeno tre morti e un ferito grave il bilancio di una sparatoria avvenuta questa mattina all’interno di una scuola superiore a Sanski Most, nel nordovest della Bosnia. Lo rende noto il portavoce della polizia del Cantone Una-Sana, Adnan Beganovic. A sparare, secondo le prime informazioni, sarebbe stato un dipendente del personale ausiliario della scuola, che ha aperto il fuoco contro i professori mentre erano in riunione. Sarebbe l’aggressore la persona rimasta ferita. “Secondo le prime informazioni, tre persone sono morte, mentre una quarta ha riportato ferite ed è stata trasportata presso il Centro clinico universitario della Repubblica Serba”, ha detto Beganovic. I dettagli della sparatoria non sono ancora noti e “ulteriori informazioni saranno note nel corso della giornata”, ha aggiunto. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)