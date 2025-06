Spari e coltelli per controllare piazza di spaccio a Padova – Video

(Adnkronos) – La Squadra mobile di Padova ha rintracciato i due tunisini di 37 e 22 anni che venerdì scorso, nei pressi di un supermercato di Brusegana (Padova), hanno aggredito un loro connazionale accusandolo di voler rubare loro la piazza di spaccio. La violenta lite è presto degenerata e al primo uomo che minacciava il 27enne con un coltello, se n’è aggiunto un secondo che ha iniziato a sparargli con un’arma calibro 8 caricata a salve. Il 22enne, che è risultato aver sparato, per poche ore aveva anche caricato il filmato della fuga della vittima e dei suoi amici sui social. Circostanza che ha permesso agli investigatori di risalire rapidamente a lui e al suo complice. Lunedì pomeriggio sono stati infatti sorpresi nell’appartamento che condividevano in centro a Padova. Uno irregolare in Italia e il secondo richiedente asilo, ufficialmente nullafacenti e con precedenti per spaccio, sono stati denunciati per minacce aggravate e procurato allarme e ieri sono stati portati al Cpr di Torino in attesa di espulsione. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)