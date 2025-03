Spike Lee-Celentano, c’è ‘Prisencolinensinainciusol’ dietro l’incontro a Milano

(Adnkronos) – Il segreto dell’incontro tra Spike Lee e Adriano Celentano, martedì scorso a Milano, è racchiuso in una parola, una lunghissima parola: ‘Prisencolinensinainciusol’. A quanto apprende l’Adnkronos da ambienti cinematografici internazionali, il regista newyorkese, tra i primi a valorizzare il genere rap nel cinema, avrebbe contattato Celentano per includere ‘Prisencolinensinainciusol’, il brano che il Molleggiato pubblicò nel 1972 e da molti considerato il primo esempio di rap della storia, nella colonna sonora del suo nuovo film ‘Highest 2 Lowest’, in uscita in primavera e dato in arrivo in anteprima al festival di Cannes. Il film è un thriller poliziesco che è una sorta di remake in lingua inglese del film di Akira Kurosawa del 1963 ‘High and Low’. Anche ‘Prisencolinensinainciusol’, a quanto apprende l’Adnkronos, verrà riproposto nel film di Spike Lee con un nuovo testo in lingua inglese. E l’incontro milanese tra il regista e il Molleggiato, avvenuto martedì scorso a Milano a Palazzo Parigi, sarebbe servito proprio a far ascoltare e approvare la nuova versione del brano a Celentano. Ed avrebbe poi consentito al regista, grande appassionato di sport, di assistere in serata alla partita Inter-Feyenoord a San Siro. ‘Prisencolinensinainciusol’, pubblicato su 45 giri nel 1972 e cantato in una lingua incomprensibile, recava sul retro della copertina una sorta di guida all’ascolto: “Questa canzone è cantata in una lingua nuova che nessuno capirà. Avrà un solo significato: amore universale”. All’epoca non tutti capirono che si trattava di un ‘grammelot’, cioè di un brano cantato in un linguaggio scenico che riproduce alcune proprietà del sistema fonetico di una lingua (l’intonazione, il ritmo, le sonorità, le cadenze, la presenza di particolari fonemi) e le ricompone in un flusso continuo, che assomiglia a un discorso ma consiste invece in una rapida e arbitraria sequenza di suoni. Molti allora pensarono che Adriano l’avesse cantata in inglese, visto che nei primi anni ’70 erano pochi gli italiani che parlavano e capivano l’inglese e che l’unica frase comprensibile all’inizio del testo era un “all right”. Spike Lee è stato tra i registi americani quello che maggiormente ha valorizzato il rap afroamericano sul grande schermo: per il suo ‘Fa’ la cosa giusta’ del 1989 incluse nella colonna ‘Flight The Power’ dei Public Enemy che divenne un enorme successo. E non è certamente un caso che nel nuovo film di Lee, ‘Highest 2 Lowest’, accanto al protagonista Denzel Washington, figurino nel cast anche il rapper e modello ASAP Rocky e la rapper Ice Spice. Recentemente, Lee ha spiegato che il suo rapporto con l’hip hop è legato soprattutto alla “vecchia scuola”. E dunque, quale migliore esemplare della vecchia scuola da includere nel nuovo film se non il brano di Celentano considerato l’antesignano del rap? (di Antonella Nesi) —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)