martedì 23 Settembre 2025
Spoleto, trovato cadavere in un sacco: indagini in corso

REDAZIONE
(Adnkronos) – Proseguono le indagini dei carabinieri sul cadavere trovato nella zona di via Primo Maggio a Spoleto (Perugia). I militari sono al lavoro per l’identificazione del corpo, rinvenuto tra i giardini pubblici e i binari della ferrovia che costeggia il rione Casette. E’ stato un passante a lanciare l’allarme alle forze dell’ordine e i militari, intervenuti sul posto, hanno trovato il sacco con dentro il cadavere in avanzato stato di decomposizione.  Dai primi accertamenti dei carabinieri si tratterebbe di una persona di sesso maschile. Continuano le indagini dei militari per l’identificazione e accertamenti per capire se i resti possano essere o meno di un ragazzo, di origini straniere, scomparso nei giorni scorsi. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

