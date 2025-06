Spoofing telefonico, ecco la nuova truffa che miete vittime in Italia

(Adnkronos) – Una truffa sofisticata che sta mietendo vittime in tutta Italia e che ha spinto persino Iliad a presentare un esposto alla Procura di Milano. Si tratta dello spoofing telefonico – dall’inglese ‘to spoof’, ingannare –, una tecnica che permette di falsificare il numero del chiamante, facendo apparire sul display del destinatario una numerazione diversa da quella reale. La storia che ha portato alla denuncia è emblematica. Michele Rillo riceve una chiamata apparentemente dalla sua stessa azienda. Una voce femminile lo informa di un imminente “disservizio sulla linea” e di una conseguente “rimodulazione tariffaria”, spingendolo a migrare verso un nuovo contratto per evitare problemi. Ma Michele non è un cliente qualunque: lavora proprio per Iliad e sa che l’azienda non utilizza mai il teleselling. La trappola viene smascherata, la chiamata registrata, l’esposto depositato. Il telefono squilla e sul display appare un numero familiare: il prefisso di Roma, quello della banca, magari persino quello dei Carabinieri. Rispondi, ma dall’altra parte c’è un truffatore che ha manipolato la sua identità digitale per sembrare qualcun altro. Sembra assurdo, ma esistono app (anche gratuite) che consentono di modificare facilmente il numero mostrato sul display di chi riceve la telefonata. Spesso i numeri sono completamente fittizi; per questo, se si prova a richiamarli, risultano inesistenti. In altri casi, vengono utilizzati numeri reali di persone totalmente all’oscuro di questa truffa. Il meccanismo funziona attraverso tre passaggi precisi: la prima fase è il Cli Spoofing (Calling Line Identification Spoofing) che maschera il numero autentico facendo apparire una numerazione credibile; nella seconda l’agenzia truffaldina costruisce una narrativa d’urgenza per carpire la fiducia dell’utente e ottenere i suoi dati di contatto; nella terza fase un canale di teleselling, formalmente regolare, sottopone un’offerta e attiva il contratto per conto di un operatore terzo. La sofisticatezza di queste operazioni è impressionante. I truffatori utilizzano software specializzati o servizi online per generare numeri casuali o clonare quelli di aziende affidabili. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)