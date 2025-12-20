14.9 C
Sport, Buonfiglio: “Valorizziamo nostro patrimonio, diamo ad atleti opportunità”

(Adnkronos) – “Cerchiamo di valorizzare il nostro patrimonio, pianificare i calendari di gara per tempo e dare agli atleti le migliori opportunità per esprimersi». Così Luciano Buonfiglio, presidente del Coni, ha commentato la preparazione degli atleti italiani in vista del secondo anno del quadriennio olimpico, intervenendo durante la cerimonia della 20ª edizione del Premio ASI Sport & Cultura. Il numero uno del Coni ha spiegato come la preparazione olimpica proceda in sintonia con tutte le federazioni, non solo quelle olimpiche. “Valutiamo lo stato di forma presso l’Istituto di Medicina dello Sport di tutti gli atleti probabili olimpici – ha detto – e condividiamo con le direzioni tecniche delle federazioni la metodologia e il cammino da seguire. Questo approccio ha già consentito, come potete constatare, di ottenere successi in tutto il paese”. 

Il presidente ha poi ricordato l’importanza della preparazione mentale: “quando sei preparato, lo stress diventa gestibile e l’unico avversario sei te stesso. Estraniandosi da tutto ciò che ti circonda, l’atleta può fare una prestazione eccellente. Auguriamoci che i nostri arrivino alle competizioni al massimo della forma, perché questo significa successo”. 

cultura

