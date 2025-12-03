12.6 C
Firenze
mercoledì 3 Dicembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Sport, Faelli (Gruppo Entain): “Su inclusione serve più rete tra istituzioni e territori”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – “Credo che le istituzioni stiano cogliendo il percorso che abbiamo intrapreso, anche se con il termine istituzioni intendiamo realtà molto diverse tra loro. A livello centrale – spesso – il messaggio arriva con chiarezza. Le difficoltà emergono quando si parla di creare rete sui territori, perché sono le persone, più che i vincoli di bilancio, a rendere più complesso trasformare le idee in progetti concreti”. È quanto afferma Andrea Faelli, responsabile del Gruppo Entain in Italia, intervenuto alla quarta edizione del Csr Award, l’iniziativa di Entain Italia dedicata ai progetti di inclusione sociale capaci di generare valore reale per persone e comunità, ospitata all’Auditorium dell’Ara Pacis di Roma. 

Faelli sottolinea come il nodo cruciale sia “fare rete” tra associazioni, terzo settore, enti locali e imprese: “In Italia tutte queste realtà sono consapevoli delle possibilità che abbiamo davanti. La vera sfida sta nella traduzione operativa, nei piccoli step necessari perché una buona idea diventi realtà”. Un passaggio chiave, secondo Faelli, per far sì che sport, inclusione e responsabilità sociale possano incidere davvero sul territorio, soprattutto nelle comunità più fragili. 

“Il nostro impegno”, conclude Faelli, “è continuare a costruire ponti e facilitare processi, perché solo così i progetti possono generare valore concreto e duraturo”. 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
12.6 ° C
14.6 °
11.4 °
62 %
1kmh
0 %
Mer
12 °
Gio
10 °
Ven
10 °
Sab
12 °
Dom
13 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1472)ultimora (1375)sport (51)demografica (46)attualità (32)Regione Toscana (17)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati