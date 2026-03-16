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Sport, Magnini: “Illumina progetto importante per far sognare ragazzi”

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – Inaugurare questo spazio, che mette lo sport al centro anche della quotidianità “è un qualcosa di molto importante, anche perché, forse, si è un po’ persa l’abitudine tra i ragazzi di oggi di uscire, andare al campetto, conoscere e incontrarsi con qualcuno e creare la magia dello sport, del gioco, dell’apprendimento, del continuare a sognare”. Lo ha detto Filippo Magnini, ex nuotatore, oggi alla presentazione a Cologno Monzese di ‘Sport Illumina’, nell’ambito del progetto Illumina, ideato da Sport e Salute e promosso e finanziato dal Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi tramite il dipartimento per lo Sport, che vuole rispondere concretamente alla necessità di restituire ai cittadini luoghi di aggregazione autentici, accessibili e sicuri.  

“Questo è il primo, ma ce ne saranno più di 80 in tutt’Italia. Un bellissimo progetto di Sport e Salute di cui sono contento di far parte -sottolinea il nuotatore plurimedagliato- adesso lo sport” è considerato soprattutto nella sua componente “agonistica, si guarda al professionista che fa dello sport il suo lavoro e deve vincere medaglie. Invece lo sport è libertà, salute, vita. Riportare i ragazzi anche solo a giocare, a interagire tra di loro, a respirare l’aria, a conoscere nuove persone e fare nuove amicizie secondo me è il vero scopo dello sport. Le medaglie sono un qualcosa in più”.  

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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