25.6 C
Firenze
venerdì 10 Ottobre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Sport, Vio: “Importante trovare una seconda opportunità di felicità attraverso lo sport”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – “L’associazione art4sport è un’associazione che sì occupa da 15 anni di ragazzi che hanno subito un’amputazione. Abbiamo ragazzi di un po’ di tutte l’età, dai 4 anni in su, e il nostro scopo è riuscire a dare il pezzettino mancante che può servire ai ragazzi con disabilità fisica per fare sport”. Lo ha dichiarato l’atleta paralimpica Bebe Vio Grandis nel corso dell’evento intitolato ‘Oltre le barriere:Sport e inclusione’ a Roma, tenutosi presso il Circolo degli Esteri a Roma. 

“Facciamo tutti lo sport, facciamo qualsiasi cosa, lo scopo è riuscire a fare in modo che si divertino e basta, che ci sia inclusione e che riescano a trovare una seconda opportunità di felicità attraverso lo sport. Di progetti ne abbiamo tantissimi, ogni anno facciamo due eventi grandi, i ‘WEmbrace Awards’ a Milano che quest’anno saranno a marzo e, dall’altro lato, abbiamo una sorta di ‘Giochi senza frontiere’, i WEmbrace Games”, che faremo a giugno. In più a Roma e a Milano durante tutto l’anno abbiamo la Bbv Accademy dove i ragazzi dai 16-18 anni vengono a fare un’attività insieme”. 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
25.6 ° C
25.8 °
24.1 °
45 %
1.5kmh
0 %
Ven
23 °
Sab
26 °
Dom
25 °
Lun
25 °
Mar
24 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1265)ultimora (912)tec (71)Lav (58)sal (53)vid (50)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati