9.2 C
Firenze
lunedì 15 Dicembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Spotify down, la piattaforma musicale non funziona oggi: cosa succede

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Spotify down oggi, lunedì 15 dicembre. Le segnalazioni degli utenti indicano che il servizio di streaming musicale online non funziona non solo in Italia ma un po’ in tutto il mondo e riguardano prevalentemente l’App ma anche il sito, secondo quanto si legge su downdetector.it  

Le segnalazioni nel nostro Paese sono migliaia, da molti capoluoghi, da Nord a Sud, a partire dalle 15 circa. C’è chi scrive di essere riuscito a malapena a entrare nell’account, chi invece che l’interfaccia è in continuo caricamento e a chi non funziona la ricerca.  

In un post su X, Spotify ha dichiarato: “Siamo a conoscenza di alcuni problemi e li stiamo verificando!”. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
9.2 ° C
11.8 °
8.7 °
87 %
0.5kmh
75 %
Lun
9 °
Mar
11 °
Mer
13 °
Gio
15 °
Ven
15 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1438)ultimora (1308)sport (63)Eurofocus (35)demografica (32)Eugenio Giani (16)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati