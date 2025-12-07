10.7 C
Firenze
domenica 7 Dicembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Spray al peperoncino su diverse persone a Heathrow, fermato un uomo

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Un uomo è stato fermato accusato di aver aggredito “diverse persone” all’aeroporto londinese di Heathrow colpite “con spray, che si ritiene essere un tipo di spray antiaggressione, da un gruppo di uomini che hanno lasciato il posto”. Lo riferisce la Bbc, che cita quanto confermato dalla Polizia, allertata intorno alle 8.11 di questa mattina. Dall’aeroporto avevano inizialmente dato notizia dell’intervento dello staff con i servizi d’emergenza per una segnalazione nel parcheggio multipiano del Terminal 3. La Met Police parla di episodio isolato, escludendo l’ipotesi terrorismo e anche la possibilità che si tratti di una protesta. 

“In questa fase riteniamo che l’episodio coinvolga un gruppo di persone che si conoscevano e che ci sia stata una lite e sia sfociata in un’escalation – ha detto il comandante Peter Stevens – I nostri agenti hanno risposto rapidamente”. “Non stiamo seguendo il caso come terrorismo”, ha precisato. Le persone aggredite sono state trasportate in ospedale. Non sono in pericolo di vita, ha precisato la polizia. 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo coperto
10.7 ° C
12.9 °
9.8 °
83 %
1.2kmh
100 %
Dom
12 °
Lun
14 °
Mar
14 °
Mer
13 °
Gio
14 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1385)ultimora (1284)sport (62)demografica (39)attualità (25)Eugenio Giani (16)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati