Spray peperoncino al concerto di Anna Pepe, attimi di panico: show si ferma e poi riprende

(Adnkronos) – Attimi di panico ieri sera alla Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna), dove il concerto della cantante Anna Pepe è stato interrotto dopo che uno o più ignoti hanno spruzzato spray al peperoncino tra la folla. L’episodio è avvenuto in platea, gremita di giovanissimi. La stessa artista, beniamina degli adolescenti, si è accorta dell’accaduto dal palco, esclamando al microfono: “Ma è peperoncino?”. 

 

Lo show è stato interrotto per una decina di minuti per consentire il tempestivo intervento della sicurezza e del personale sanitario. Dopo l’interruzione, Anna Pepe è tornata sul palco per concludere come da scaletta lo show. Al termine, sono state distribuite bottigliette d’acqua per alleviare i disagi. 

spettacoli

